Переворотная точка

20.08.2020, 7:50, Разное

К годовщине ГКЧП: что мы пережили.

Моря разноречивых документов выходят из берегов, переполняются полки библиотек, перегреваются компьютеры, воспоминания участников, раз за разом вспоминающих все новые и новые подробности, напрочь перечеркивают все предыдущие воспоминания тех же авторов. А живых еще свидетелей — все меньше и меньше, да и им верят все меньше и меньше. Заслуженно, к сожалению.

Былые герои производятся в трусы и предатели, а предатели и трусы — в герои и спасители Отечества. Члены Госкомитета по чрезвычайному положению окончательно занимают место пламенных патриотов, а не жалких преступников, не способных (к счастью!) выполнить задуманное.

После путча генеральный прокурор России, проводивший обыск янаевского кабинета, был поражен именно отсутствием, как он заявил, каких бы то ни было следов каких бы то ни было государственных занятий.

А кто из них вообще был обременен подлинными государственными занятиями и достойными размышлениями о них?

Изобилие бестолковщины, пропитывающей все, что касается путча, озадачивает.

Назначенный военным комендантом Москвы генерал Калинин, хотя решение это было принято еще в первой половине дня, объявил об этом лишь в программе «Время», в 21.20. Нарушения режима, предупредил, будут наказываться арестом до трех суток. Удивительно, что об этой мере ГКЧП раньше объявил в Лондоне британский премьер.

Мне позвонила Алла Назимова.

— Виктор прибежал из Белого дома переодеть рубашку… А тут комендантский час…

— Алла, постарайся никуда его не отпускать. Его же просто пристрелят…

Шейнис, к счастью, меня не послушал. Вместе с Аллой они ушли к Белому дому. Добрались нормально. И утром депутат Шейнис вместе с Олегом Румянцевым сумел остановить вползающую в Москву Витебскую дивизию, убедил командира.

…Первое после начала путча заседание ГКЧП было назначено у Янаева в 10.00. Не все собрались к его началу: Павлов появился только около 14.30. Согласно протоколу кремлевской комендатуры,

он покинул Кремль только под утро — в 4.40, как утверждают свидетели, — пьяным, личному охраннику Василию Мысову его пришлось «нести на себе в машину, а потом выгружать на даче».

…Члены ГКЧП обсудили предложение Прокофьева (первого секретаря МГК КПСС) сместить городское правительство во главе с Поповым и Лужковым и назначить временную администрацию во главе с Борисом Никольским, проверенным партийным функционером, замом председателя правительства. Но Янаеву не пришлось подписывать соответствующий уже подготовленный приказ: Никольский от предложения отказался.

Кстати, этот самый Никольский за два года до этого, будучи вторым секретарем ЦК компартии Грузии (московским комиссаром), настоял на силовой акции в центре Тбилиси. За пролившуюся там кровь так и не ответил.

…Член ГКЧП Тизяков предложил, а участники совещания его поддержали, направить в союзные республики, края и области телеграммы, предписывающие создать у себя в течении 24 часов структуры, аналогичные ГКЧП. Зам союзного премьера Догужиев, заменивший «заболевшего» Павлова, осторожно предупредил, что на местах эту директиву могут проигнорировать. Тизяков ответил: «Пусть только попробуют!..»

Многие попробовали, и у них получилось.

Вообще, Догужиев угодил в крайне неприятную ситуацию:

путчисты, вследствие отсутствия у них профессиональных знаний и навыков, принимали абсурдные постановления или предъявляли бессмысленные требования.

Так, от правительства потребовали в кратчайшее время «обеспечить снижение цен и улучшить ситуацию с продовольственным снабжением» (не хватало, значит, только такого ценного указания), причем Янаев в первую очередь выступал за снижение цен на товары для детей… Кроме того, над Догужиевым был поставлен этот самый Тизяков, которому поручили контролировать деятельность кабинета министров СССР.

…Между министром обороны Язовым и министром внутренних дел Пуго началась перепалка, когда речь зашла о том, почему до сих пор продолжает вещание «Эхо Москвы». Язов утверждал, что, когда военные хотели отключить его, кто-то из сотрудников милиции помешал им это сделать. «А вы проверили, как это было? Ваши вечно все путают». Язов на это возразил: «Нет, это с вашими вечно общий язык не найдешь…»

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А люди в погонах занимались своими делами.

Первый зампред КГБ Гений Агеев присвоил операции по захвату Белого дома наименование «Гром» и наметил ее на четыре утра… Лебедь сделал доклад об обстановке.

«Я стал докладывать, что у здания Верховного совета находится до 100 тысяч человек… Любые силовые действия приведут к грандиозному кровопролитию… Дальше мне докладывать не дали. Меня оборвал Валентин Иванович (Варенников). «Генерал, вы обязаны быть оптимистом. А вы приносите сюда пессимизм и неуверенность…»

Большой митинг в Москве, август 1991 года. Фото: РИА Новости

Ачалов (замминистра обороны), закончив совещание, поручил Лебедю, командиру «Альфы» Карпухину и заместителю командующего Московским округом Головневу «разведать подступы к Белому дому и разработать план штурма».

«План я набросал за пять минут… — вспоминает Лебедь. — Владислав Алексеевич (Ачалов), великолепный Владислав Алексеевич, который всегда любил точность, четкость и культуру, весьма рассеянно взглянув на мои каракули, оживился, заявил: «Нормально! Я позвоню сейчас Громову. Поезжай, согласуй план с ним».

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