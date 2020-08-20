 

Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

20.08.2020, 7:48, Новости дня

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что считает знаменитый монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде уродским.

Дизайнер в своем блоге на YouTube прокомментировал просьбу жителей Волгограда вернуть скульптуре прежнюю подсветку.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать», – сообщил Лебедев.

«Родина-мать зовет!» – композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», установленный на Мамаевом кургане в Волгограде. 85-метровый монумент является одной из самых высоких статуй в мире.

Напомним, 24 июня, в день проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы, монумент «Родина-мать зовет!» был открыт после реставрации.



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