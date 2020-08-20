Навальный попал в реанимацию

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20.08.2020, 7:48, Новости дня

В Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Алексей Навальный, блогер госпитализирован в токсикореанимацию, сообщают медики и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш рассказала, что Навальный возвращался в Москву из Томска, но «в полете ему стало плохо». У блогера «токсическое отравление», передает ТАСС.

В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили, что к ним поступил «Алексей Анатольевич Навальный, 1976 год рождения».

«Токсикореанимация», – сообщили в больнице.

Ярмыш сообщила, что Навальный находится без сознания.

По ее словам, с утра он пил только чай. Ярмыш предположила, что блогера могли отравить. Как сообщила Ярмыш, «врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость». Она утверждает, что «год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили».

«Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», – сообщила Ярмыш.

В 2019 году Навального, отправленного на 30 суток под административный арест, из спецприемника перевели в 64-ю городскую больницу в Москве. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную как крапивница. Медики не обнаружили у него признаков отравления.



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