 

В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

20.08.2020, 7:17, Новости дня

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы РФ. Об этом говорится на сайте СНБО Украины.

Специалисты НКЦК выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения их эффективности. Отмечается, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и при их открытии хакеры получают доступ к системам и сетям государственных учреждений.

Проанализировав вредоносные программы, в СНБО обнаружили признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

7 августа в СНБО сообщали, что в Украине с начала 2020 года было зафиксировано около 1 млн кибератак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Что видят россияне в протестном движении Black Lives Matter?

20.07 / Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01s

25.07 / Ващиковский – у России не осталось времени на внешнеполитические игры — дома забот хватает

15.07 / Глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США

30.06 / Зеленский: С такой динамикой надо готовиться ко второй волне коронавируса

15.07 / В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

27.07 / Песков: РФ не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска