В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

20.08.2020, 7:17, Новости дня

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы РФ. Об этом говорится на сайте СНБО Украины.

Специалисты НКЦК выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения их эффективности. Отмечается, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и при их открытии хакеры получают доступ к системам и сетям государственных учреждений.

Проанализировав вредоносные программы, в СНБО обнаружили признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

7 августа в СНБО сообщали, что в Украине с начала 2020 года было зафиксировано около 1 млн кибератак.