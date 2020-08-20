“Сейчас Алексей без сознания”. В команде Навального заявили, что его отравили
20.08.2020, 7:17, Новости дня
Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Об этом в своем Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
По ее словам, политику стало плохо в самолете.
“Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу”, – написала Ярмыш.
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
В команде оппозиционера считают, что ему что-то подмешали в чай.
“Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания”, – отметила пресс-секретарь.
Алексей в реанимации
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Она добавила, что Навальный находится в реанимации.
Это уже второе вероятное отравление оппозиционного политика.
Год назад, когда суд арестовал Навального на 30 суток за призыв к участию в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, и он находился в спецприемнике, его госпитализировали с диагнозом “острая аллергическая реакция”.
Лечащий врач политика Васильева заявила, что симптомы политика говорят о том, что это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. По ее словам, палату Навального усиленно охраняют.
29 июля Навального выписали из больницы и отправили назад в спецприемник.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет