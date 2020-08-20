 

Сафронов раскритиковал решение о закрытых похоронах Легкоступовой

20.08.2020, 7:17, Разное

Российский художник Никас Сафронов попросил родственников покойной певицы Валентины Легкоступовой провести церемонию прощания в открытом формате. Он убежден в том, что ее поклонники имеют полное право проводить исполнительницу в последний путь.
Ранее родственники Валентины Легкоступовой заявили, что похороны певицы состоятся 20 августа, но вход будет ограничен из-за закрытого формата траурного мероприятия. Рассуждая о таком решении, Никас Сафронов отметил, что ее родственники не хотят, чтобы исполнительницу фотографировали в открытом гробу. Это позволит остаться певице в памяти людей живой и здоровой, а не лежащей мертвой.

Однако песни Валентины Легкоступовой знают многие люди, поэтому она заслуживает того, чтобы ее похороны были открытыми, добавил художник. Кроме того, Никас Сафронов призвал родственников певицы установить временное «перемирие» с ее мужем, которого близкие исполнительницы считают виновным в смерти Легкоступовой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Ученые: Силовые упражнения и аэробная нагрузка способны снизить риск смерти на 40%

04.07 / Николай Бандурин рассказал о восстановленном после пожара доме

03.07 / Дружба с Путиным помешала Трампу заметить российскую провокацию?

19.08 / В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

29.07 / Социальная евгеника

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

29.07 / Личное: Убил. Расчленил. Выкинул

14.08 / Королевская семья Норвегии поделилась серией фото со своих летних каникул

17.07 / В США выросла смертность от передозировки наркотиков

07.08 / Мнение: Что думает Чарли?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска