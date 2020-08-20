Сафронов раскритиковал решение о закрытых похоронах Легкоступовой

20.08.2020, 7:17, Разное

Российский художник Никас Сафронов попросил родственников покойной певицы Валентины Легкоступовой провести церемонию прощания в открытом формате. Он убежден в том, что ее поклонники имеют полное право проводить исполнительницу в последний путь.

Ранее родственники Валентины Легкоступовой заявили, что похороны певицы состоятся 20 августа, но вход будет ограничен из-за закрытого формата траурного мероприятия. Рассуждая о таком решении, Никас Сафронов отметил, что ее родственники не хотят, чтобы исполнительницу фотографировали в открытом гробу. Это позволит остаться певице в памяти людей живой и здоровой, а не лежащей мертвой.

Однако песни Валентины Легкоступовой знают многие люди, поэтому она заслуживает того, чтобы ее похороны были открытыми, добавил художник. Кроме того, Никас Сафронов призвал родственников певицы установить временное «перемирие» с ее мужем, которого близкие исполнительницы считают виновным в смерти Легкоступовой.