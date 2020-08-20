 

Самым продаваемым смартфоном в мире признан iPhone 11

20.08.2020, 7:15, Новости дня

На китайском рынке iPhone 11 обеспечивает 4% продаж в сегменте смартфонов, а в Соединенных Штатах у него 16% рынка. Самым продаваемым смартфоном данная модель стала на всех основных рынках. Вне конкуренции он в США, Германии, Китае, Великобритании и Японии.

Интересно, что даже в Китае изделие «яблочной» компании по количеству продаж опередило местные аналоги мобильных устройств Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3.

А в Южной Корее покупатели больше доверяют отечественным «Самсунгам». Смартфон iPhone 11входит лишь в пятерку лидеров. Похожая ситуация во Франции, где iPhone занимает второе место, уступая лидерство модели Samsung Galaxy A51. В Индии же лучше всего продаются аппараты Xiaomi, хотя iPhone также не является аутсайдером.



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