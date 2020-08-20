Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

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20.08.2020, 7:08, Новости дня

Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в клетки организма, сообщил журнал Science.

В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, передает РИА «Новости».

Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или белка-«шипа», в которой содержится рецептор-связующую область и механизмы, необходимой для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных «сустава»: «бедро», «колено» и голеностоп.

Ученые утверждают, что такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

«Как воздушный шар на веревке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой», – отметила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Ранее ученые Калифорнийского университета заявили, что новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца.



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