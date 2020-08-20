 

Россия заявила протест Норвегии после задержания заместителя торгпредства

20.08.2020, 7:08, Новости дня

Москва сообщила Осло протест из-за задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, сообщило российское Министерство иностранных дел.

«15 августа 2020 в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», – говорится в публикации российского посольства на странице МИД РФ в Faceboook.

Посольство отметило, что в РФ сделают выводы после этой ситуации.

Норвежская сторона заявляла об аресте 50-летнего норвежца, который якобы проводил встречу с «российским разведчиком».

Российская дипмиссия отметила, что сертификационная компания DNV GL, где работал арестованный норвежец, много лет сотрудничает с российскими фирмами и ведомствами, которые занимаются добычей газа и нефти, судостроением и другими инфраструктурными проектами.

«Такая кооперация никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны», – подчеркнули в посольстве.

Ранее Норвегия заявила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Дипломат, о котором идет речь, работал, по данным СМИ, в торговом отделе посольства. Дипломат был объявлен персоной нон грата и получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. МИД Норвегии принял решение не разглашать имя высылаемого.

МИД Норвегии подтвердил объявление российского дипломата персоной нон грата, глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.



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