Россия заявила протест Норвегии после задержания заместителя торгпредства
20.08.2020, 7:08, Новости дня
Москва сообщила Осло протест из-за задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, сообщило российское Министерство иностранных дел.
«15 августа 2020 в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», – говорится в публикации российского посольства на странице МИД РФ в Faceboook.
Посольство отметило, что в РФ сделают выводы после этой ситуации.
Норвежская сторона заявляла об аресте 50-летнего норвежца, который якобы проводил встречу с «российским разведчиком».
Российская дипмиссия отметила, что сертификационная компания DNV GL, где работал арестованный норвежец, много лет сотрудничает с российскими фирмами и ведомствами, которые занимаются добычей газа и нефти, судостроением и другими инфраструктурными проектами.
«Такая кооперация никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Норвегия заявила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.
Дипломат, о котором идет речь, работал, по данным СМИ, в торговом отделе посольства. Дипломат был объявлен персоной нон грата и получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. МИД Норвегии принял решение не разглашать имя высылаемого.
МИД Норвегии подтвердил объявление российского дипломата персоной нон грата, глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.
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