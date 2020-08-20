 

Симоньян выразила готовность отправить сотрудников RT на белорусское телевидение

20.08.2020, 6:48, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники RT не работают на белорусском телевидении, однако их могут туда отправить в случае необходимости.

«Никакие сотрудники RT ни на каком белорусском ТВ не работают. Но если надо, мы готовы. Если попросят вежливо», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 августа сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

16.07 / Адвокаты Сафронова заявили об установленной за ними слежкой

29.06 / Sky News – Rolling Stones пригрозили засудить Трампа за использование их музыки

09.07 / Верховный суд США решил, что Трамп не имеет права скрывать налоговые декларации от правосудия

15.08 / Без реформирования финпланы “Укрзалізниці” и дальше будут концентрированным проявлением коррупции и неэффективности – эксперт

25.06 / Недорогой кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

10.08 / Генсек ООН призвал власти Белоруссии уважать право на мирные протесты

26.06 / “Не хотел ждать электричку”: новосибирский дачник уехал в другой регион в вагоне с углем

06.07 / Британия ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского

01.07 / Пекин счел не убедительной угрозу нового свиного гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска