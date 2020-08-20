 

Москвича удивила манерой общения заказавшая у него нож Хлоя Грейс Морец

20.08.2020, 6:17, Разное

Московский мастер изготовления ножей пояснил об опыте работы с голливудской актрисой Хлоей Грейс Морец. Его удивил тот факт, что американская знаменитость узнала о его существовании, а также решила заказать ему нож, но впечатлила специалиста манера общения артистки.
По словам мастера, изначально он не заострил внимание на имени клиента и лишь позднее осознал, что с ним связалась голливудская актриса. Однако общение с ней оставило у него отличные ощущения. Хлоя Грейс Морец оказалась «приятной девочкой» без барских замашек и раздувания бюджета. Она лаконично попросила изготовить определенный нож.

Результат актрису удовлетворил. Хлоя Грейс Морец даже подписалась на мастера в Instagram, из-за чего ему начали писать фанаты артистки. Они просили помочь им связаться со знаменитостью.



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