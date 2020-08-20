Депутат в Белоруссии создал «народно-патриотическое движение»

20.08.2020, 6:08, Новости дня

Белорусский депутат, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич объявил о создании «народно-патриотического движения», которое призвано не допустить раскола страны.

«Мы создали народно-патриотическое движение – более широкое, чем политическая партия. В него могут вступать все желающие. Впереди у нашей страны – интересные политические события, так что свои цели и задачи мы обозначили. Наше движение уже включилось в общественную жизнь страны и будет участвовать во всех выборах, будет предлагать свою программу, отстаивать позицию в парламенте и местных советах», – сказал Гайдукевич РИА «Новости».

Он пояснил, что у него, как у депутата, есть возможность участвовать в выборах.

Гайдукевич добавил, что движение не является противовесом созданному оппозицией координационному совету.

«То, что там (в оппозиции) создали, я вообще не знаю, на что это может влиять и каким образом. Любые вопросы в стране должны решаться через парламент, Совмин, с учетом конституции и законодательства – только так», – сообщил парламентарий.

По его словам, площадкой для диалога должен стать парламент страны, в нем необходимо работать над конституцией и избирательными законами.

«Все это должно происходить по двум принципам: это должны делать только белорусы в рамках своего национального законодательства и по закону, без вмешательства извне и без посредников каких-то, которые появились. Давайте скажем правду: ни одна страна, которая предлагает посреднические услуги, не думает о нас, а думает только о себе, везде геополитика правит», – отметил политик.

Гайдукевич отметил, что движение планирует критиковать действующую власть и указывать на ошибки.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В состав совета вошли 35 человек, включая нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич, основателя и владельца Symbal.by Павла Белоуса, председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого, председателя движения «За свободу» Юрия Губаревича, координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и других.