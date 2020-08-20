Лолита боится остаться без секса из-за движения #MeToo

20.08.2020, 5:53, Разное

Российскую певицу Лолиту испугала перспектива остаться без секса из-за набирающей обороты борьбы с домогательством в рамках движения #MeToo. Некоторые люди склонны гипертрофировать харассмент, в итоге это может привести к тому, что интимная близость скоро просто исчезнет.

По словам Лолиты, многие вещи, которые стараются гипертрофировать, у нее вызывают улыбку, но не ситуация с обвинениями в домогательствах. Подобная борьба может оставить не только ее, но множество людей без секса. При этом в РФ ситуацию усугубляют различные стереотипы о женщинах. Так, иногда мужчины высказываются о «сроке годности» женщины, по истечении которого она перестает вызывать интерес.

Движение #MeToo приобрело популярность в западных странах после обвинения в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Вслед за актрисами обычные девушки начали сопровождать этим хештегом свои истории о том, как они стали жертвой домогательств. Однако не обходилось без ситуаций, когда оказывалось, что рассказанная история была выдумкой для привлечения внимания.