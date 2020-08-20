Украина вышла из семи авиационных договоров стран СНГ

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20.08.2020, 5:48, Новости дня

Украина вышла из семи международных договоров, заключенных между странами СНГ в сфере гражданской авиации.

Согласно постановлению кабинета министров, принятому единогласно, Украина вышла из Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация», из соглашений «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации», передает ТАСС.

Кроме того, Киев больше не будет выполнять соглашения «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», «О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», а также меморандум «О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о выходе Украины из трех договоров стран СНГ.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ.



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