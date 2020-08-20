США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

20.08.2020, 5:48, Новости дня

Румыния не должна покупать оборудование 5G у китайской компании Huawei, сообщил посол США в Бухаресте Адриан Цукерман.

В статье, которую опубликовал ряд румынских СМИ, посол заявил, что «Huawei – это ошибочный выбор». По его мнению, «нации не должны доверять безопасность своих граждан компании, обвиняемой в краже интеллектуальной собственности, заговорах, кибернетическом мошенничестве, банковском мошенничестве, нечестных сделках».

Также американская сторона обвинила компанию в помощи Ирану «избежать санкций, призванных не позволить этой стране финансировать терроризм», передает ТАСС со ссылкой на Agerpres.

Цукерман призвал Румынию «учитывать свою безопасность, свои союзы, свою историю и с кем она хочет заниматься бизнесом», «защитить свое будущее и свой народ».

Как сообщил посол, «слишком многое было украдено у этой страны в ХХ веке коммунистами – иностранными и местными, а также в результате непрерывной слежки». Он подчеркнул, что «Коммунистическая партия Китая имеет большой опыт в использовании технологий слежки и угнетения». По мнению США, в «свободной и демократической Румынии нет места для нечестных китайских компаний».

В Румынии обсуждают проект закона об условиях внедрения сетей 5G. Документ вызвал возражение у главы представительства компании Huawei в Румынии Джордже Чжана, который назвал его «самым жестким по адресу Huawei во всей Европе». Если закон «будет принят, Румыния станет первой страной с подобными положениями в этой области», сказал он, пояснив, что проект «забирает у операторов коммуникаций право выбирать поставщиков оборудования и передает это право правительству».