 

Журналиста Бигуса внесли в базу данных сайта “Миротворец”

20.08.2020, 5:47, Новости дня

Украинский волонтерский сайт “Миротворец” внес в свою базу информацию о журналисте Денисе Бигусе в связи с расследованием о хищениях в оборонной отрасли страны.

На сайте указано, что Бигус внесен за “манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины” и “распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины”.

На “Миротворце” связали это с июльским решением Подольского райсуда Киева, который признал недостоверным и нарушающим личные неимущественные права сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игоря сюжет программы “Наші гроші” о хищениях в оборонной промышленности.

Информация о журналисте внесена в базу “Миротворца” 13 июля.

“Украинской правде” 19 августа ситуацию прокомментировал сам Бигус.

“Странно, как мы раньше не попали на этот сайт, с таким количеством “неудобных” для многих расследований. “Неудобных” в том числе и для “патронов” этой базы данных. А что касается сообщений “Миротворца” о нашем суде с Гладковским, то они забыли упомянуть, что это лишь первая инстанция. Мы подали апелляцию и дело продолжается. Как продолжаются и уголовные производства по сомнительным сделкам. И главному партнеру Гладковских несколько недель назад как раз избрали меру пресечения. Печально, что когда-то очень правильный и нужный проект “Миротворец” сейчас руководствуется позицией корпорации “Богдан” господина Гладковского и политическими симпатиями”, – объяснил журналист.

“Украинская правда” отмечает, что “Миротворец” связывают с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

25 февраля 2019 года программа “Наші гроші”, которую ведет Бигус, выпустила резонансное расследование о коррупции в оборонном секторе. По данным журналистов, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Благодаря журналистскому расследованию о хищениях в оборонной отрасли Украины, Совет национальной безопасности и обороны принял решение об изменениях в деятельности государственного концерна “Укроборонпром”.

Сайт волонтерского центра “Миротворец” действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие “Миротворца” из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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