Internet Explorer останется без поддержки в 2021 году

20.08.2020, 5:45, Новости дня

На официальном сайте компании Microsoft размещена информация о грядущем прекращении поддержки браузера Internet Explorer. Окончательное отключение запланировано на 17 августа будущего года. Но процедура лишения поддержки будет осуществляться в несколько этапов, сообщает разработчик.

Так, через три месяца будет прекращена поддержка Microsoft Teams, а в марте будущего года отключится Microsoft Edge Legacy. Все версии браузера Edge до Chromium перестанут получать обновления системы безопасности.

Разговоры о намерении «Майкрософта» отказаться от Internet Explorer идут уже около пяти лет. Однако до сих пор никто не разъяснил, когда браузер удалят из операционной системы Windows 10 и что будет с сайтами, созданными специально под Explorer.