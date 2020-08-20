 

Internet Explorer останется без поддержки в 2021 году

20.08.2020, 5:45, Новости дня

На официальном сайте компании Microsoft размещена информация о грядущем прекращении поддержки браузера Internet Explorer. Окончательное отключение запланировано на 17 августа будущего года. Но процедура лишения поддержки будет осуществляться в несколько этапов, сообщает разработчик.

Так, через три месяца будет прекращена поддержка Microsoft Teams, а в марте будущего года отключится Microsoft Edge Legacy. Все версии браузера Edge до Chromium перестанут получать обновления системы безопасности.

Разговоры о намерении «Майкрософта» отказаться от Internet Explorer идут уже около пяти лет. Однако до сих пор никто не разъяснил, когда браузер удалят из операционной системы Windows 10 и что будет с сайтами, созданными специально под Explorer.



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