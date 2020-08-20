Бывший сотрудник Apple рассказал о создании секретного iPod

20.08.2020, 5:45, Новости дня

Бывший инженер компании Apple Дэвид Шейер поведал о разработке секретной модели iPod, предназначенной для чиновников высшего ранга. По его словам, заказ на особый гаджет поступил разработчику в 2005 году. Но об этом знали всего четыре человека, в число которых не входил даже сам Стив Джобс.

А знали о секретном проекте люди, принимавшие решение в Белом доме, руководитель одного из отделов Apple, сам Шейер и еще двое инженеров.

По словам Шейера, даже после того, как iPod был готов, и его передали заказчику, ему лично было неизвестно обо всем функционале, заложенном в устройство. Поручили поработать только над отдельными узлами, говорит он. А внешне гаджет ничем не отличался от серийных образцов продукции компании.