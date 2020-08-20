 

Лукашенко через Путина обратился к Меркель

20.08.2020, 5:43, Разное

В эфире телеканала “Россия 1” Наталья Эйсман сообщила, что Александр Лукашенко во время беседы попросил Владимира Путина передать послание для канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент Белоруссии хочет, чтобы Западная Европа не вмешивалась во внутренние дела республики, перестала поддерживать пытающихся дестабилизировать ситуацию в стране людей.

Путин так и сделал. Во время телефонного разговора с Меркель российский лидер отметил, что участвовать в ситуации в Белоруссии другим странам неприемлемо. То же самое президент сказал позвонившему ему Эммануэлю Макрон
у. Любопытно, что сам Лукашенко не рискует разговаривать с коллегами из других стран, опасаясь негатива с их стороны.

Напомним, Евросоюз (ЕС) не признал результаты выборов в Белоруссии. Лидеры объединения считают, что в стране необходимо устроить новое голосование. Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в республике. В этот список рискует попасть сам Лукашенко.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Также объединение решило выделить 53 миллиона евро на белорусские инициативы. Его лидеры надеются, что власти Белоруссии смогут найти мирный выход из сложившейся ситуации.



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