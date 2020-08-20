 

Мнение: Митинги за Лукашенко 19.08.2020

20.08.2020, 5:30, Разное

Митинги в поддержку Лукашенко 19 августа.

Минск

Борисов

Бобруйск

Логойск

Шклов

Киев


Внезапно. Митинг за Лукашенко в Киеве.


Смелые люди из страны стоящей на коленях.

По-прежнему никто не ходит на митинги за Лукашенко, за которого никто не голосовал.

Еще много фото и видео с митингов смотри тут https://t.me/zheltye_slivy
Кое-что покидал в ленту у себя в ТГ https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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