 

Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

20.08.2020, 5:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне.

«Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно», – цитирует Меркель РИА «Новости».

По ее мнению, президентские выборы в республике были «нечестными и несправедливыми».

Канцлер отметила, что лидеры ЕС осудили насилие против демонстрантов в республике, аресты «десятков тысяч» граждан страны» и призвали «режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы».

Заключенных, по словам Меркель, следует освободить «без условий», нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

ЕС также призывает власти Белоруссии отказаться от насилия в отношении таких демонстрантов. По словам Меркель, страна должна сама выбрать «независимый путь», по которому ей предстоит идти.

Ранее Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.



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