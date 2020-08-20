Троицко-Печорский район Коми получил 13 млн рублей на благоустройство

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20.08.2020, 5:08, Новости дня

На благоустройство территорий Троицко-Печорского района Коми в 2020 году выделено больше 13 млн рублей, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

«В рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда» в Троицко-Печорском районе будут благоустроены пять общественных территорий. В самом поселке обновят спуск к р. Мылва, проведут санитарную вырубку деревьев, обустроят парковку. Также по проектам освещение, тротуары, газон и малые архитектурные формы», – передает слова Уйбы агентство «Комиинформ».

Он отметил, что общая стоимость благоустройства в Троицко-Печорске по нацпроекту составит 5,5 млн рублей.

Благодаря инициативе и активности неравнодушных жителей, в Троицко-Печорском районе реализуются и десять инициатив по программе «Народного бюджета». Жители выбрали проекты по благоустройству территорий, в том числе спортивной площадки, а также по ремонту домов культуры и учреждений образования.

Для реализации «Народного бюджета» муниципалитет получит 7,8 млн рублей.

Напомним, до 30 октября рабочие группы Госсовета представят президенту Владимиру Путину предложения по корректировке национальных проектов.



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