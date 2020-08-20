Вашингтон в связи с авиаударами Турции призвал уважать суверенитет Ирака

20.08.2020, 5:08, Новости дня

В связи с сообщениями об ударах ВВС Турции по территории Ирака высокопоставленный представитель администрации США призвал уважать суверенитет Ирака.

По его словам, США «наблюдают за этим с интересом и с обеспокоенностью». Вашингтон «уважает суверенитет Ирака и ожидает от других стран, чтобы они делали то же самое», передает ТАСС.

США намерены «работать над тем, чтобы сгладить ситуацию». Белый дом хотел бы «снять условия», при которых турецкая сторона «чувствует себя обязанной действовать подобным образом».

В июне Турция начала операцию против курдов в Ираке.

Неделю назад турецкий БПЛА по ошибке, как утверждают в Анкаре, атаковал колонну иракских пограничников.