«Альянс врачей» подал в суд на ВГТРК и Дмитрия Киселева

20.08.2020, 4:55, Разное

…из-за сюжета о профсоюзе в «Вестях недели».

«Альянс врачей» подал в Савеловский суд Москвы иск к ВГТРК и сотруднику компании Дмитрию Киселеву из-за сюжета в «Вестях недели» и материала на сайте телеканала, сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву.

Представительница профсоюза добавила, что в исковом заявлении организация требует удалить с YouTube-канала «Вестей» сюжет программы и выплатить компенсацию Васильевой и самому профсоюзу: «Мы в иске опровергаем заявление Киселева о том, что профсоюз фейковый, представляем все доказательства того, что профсоюз легитимный, существует, настоящий. Представляем даже выписки из устава. Также призываем к ответственности за оскорбление меня лично», — пояснила она.

Отметим, в сюжете Киселева телеведущий называет людей, работающих в «Альянсе врачей», «мошенниками», которые «хотят поживиться и распространяют ложь о других». Он также назвал профсоюз «ненастоящим» и «фейковым», а Васильеву — «самозванным лидером» организации.

Васильева подчеркнула, что сумма компенсации скорее символическая, которая «покроет какие-то неприятные моральные моменты».

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Напомним, во время пандемии коронавируса «Альянс врачей» помогал больницам средствами индивидуальной защиты: организация объявляла о сборе денег на покупку СИЗ для врачей, которые борются с распространением коронавируса, закупала их и отвозила в региональные медицинские учреждения.

2 апреля Васильеву и ещё 11 человек, среди которых были члены профсоюза и журналисты, задержали на трассе М-11 по пути в Окуловскую горбольницу, куда они везли маски и СИЗ. Задержанные автомобили около 3,5 часов находились на трассе. Тогда организацию дважды оштрафовали по статье о неповиновении полицейскому.