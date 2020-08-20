Дождь из шоколада прошел в швейцарском городе

20.08.2020, 4:48, Новости дня

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился фотографиями, на которых видно, как коричневые капли покрыли его автомобиль.

Как выяснилось, причиной «шоколадного дождя» стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli, из-за того, что хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра, передает РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе фабрики, выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.

Kakao-Regen im Oltner Industriequartier: https://t.co/O9Iorni5Iz pic.twitter.com/3LWZCsHeE0

— Olten (@olten) August 15, 2020

Напомним, шоколад активизирует в нашем организме выделения «гормонов удовольствия» – дофамина и серотонина. При этом умеренное потребление шоколада полезно для здоровья.