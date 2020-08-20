Трамп поручил восстановить все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана

20.08.2020, 4:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявил в среду, что США намерены восстановить все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана. Это связано с тем, что Совет Безопасности ООН не продлил срок действия эмбарго на приобретение Ираном вооружений, срок действия которого скоро истекает.

«Сегодня я поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все, ранее приостановленные, санкции в отношении Ирана», – сказал президент на пресс-конференции в Белом доме.

Механизм восстановления санкций был включен в ядерное соглашение с Ираном от 2015 года (известное как СВПД), и позволяет отдельному участнику договора восстановить санкции в отношении Тегерана, если это государство сочтет, что Иран нарушает условия сделки.

США вышли из СВПД в 2018 году, однако в Вашингтоне утверждают, что обладают правом, в качестве участника соглашения, в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая кодифицировала ядерное соглашение.

Совет Безопасности отклонил резолюцию США о продлении тринадцатилетнего эмбарго на поставки оружия Ирану, которое должно истечь в октябре в рамках ядерной сделки.

По сведениям агентства «Рейтер», Майк Помпео в четверг отправится в Нью-Йорк, чтобы добиться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана. Помпео планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщили агентству дипломаты и официальный представитель Организации объединенных наций.

В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что он ожидает, что Саудовская Аравия присоединится к соглашению, объявленному на прошлой неделе Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое приведет к полной нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Президент положительно ответил на вопрос журналиста, спросившего о том, насколько верны сообщения о возможном присоединении Саудовской Аравии к соглашению между Израилем и ОАЭ.

Трамп добавил, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в приобретении американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и «готовы заплатить большие деньги» за покупку этих самолетов.