Эксперты: Запад должен более активно поддерживать новые выборы в Беларуси

20.08.2020, 4:30, Новости дня

В среду, 19 августа, по инициативе президента Европейского Совета Шарля Мишеля лидеры ЕС провели в видеорежиме экстренный саммит, во время которого обсудили и ситуацию в Беларуси. В своем финальном заявлении политический блок объявил, что не признает результаты прошедших в стране 9 августа выборов, так как они «не были ни свободными, ни справедливыми».

Европейский Союз также планирует ввести персональные санкции против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов, насилие и репрессии, и «ожидает полного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений». Европейские лидеры призвали власти Беларуси прекратить насилие и найти выход из кризиса путем «всестороннего национальный диалога».

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем готовы внести свой вклад в усилия по мирному прекращению кризиса, – сообщается в финальном документе. – ЕС полностью поддерживает предложения ОБСЕ о диалоге в Беларуси и готов оказать содействие в их продвижении».

Эксперты – о результатах саммита лидеров стран ЕС по ситуации в Беларуси

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предлагали стать посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси. В отношении выказанной европейскими лидерами идеи посреднической миссии президент Лукашенко заявил, что его правительство не нуждается в подобных инициативах и ЕС должен заниматься своими внутренними делами.

Непризнание результатов выборов в Беларуси и ввод персональных санкций со стороны ЕС является важным сигналом поддержки белорусского общества и отсутствия легитимности Лукашенко в глазах европейского сообщества. Однако ЕС должен предпринять более решительные шаги для проведения новых выборов в Беларуси и формировании международной посреднической миссии, отмечают эксперты в комментарии Русской Службе «Голоса Америки».

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне научный сотрудник Международного Университета штата Флорида Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) считает, что решение ЕС о непринятии результатов выборов в Беларуси и ввод санкций является правильным шагом.

«Он станет поддержкой для тех, кто борется за демократию и свободу в Беларуси. Должны быть последствия как за кражу результатов выборов, так и за жестокие атаки, которые Лукашенко направил против протестующих, мирно заявлявших о своей оппозиции его попыткам украсть результаты выборов», – говорит бывший помощник госсекретаря США.

Потенциальная посредническая миссия ЕС может быть уместной только в том случае, если она будет направлена на транзит власти к новым политическим силам, считает Дэвид Крамер. Лукашенко не только сфальсифицировал результаты выборов, но и прибег к неоправданному насилию в отношении протестующих, поэтому любое посредничество должно привести не только к его уходу из власти, но и к отъезду из страны. Если он останется в стране, ситуация будет оставаться нестабильной, говорит эксперт.

При этом, Россия могла бы сыграть позитивную роль в этом процессе, считает бывший помощник госсекретаря США: «Москва могла бы сыграть конструктивную роль, предложив Лукашенко убежище, позволив ему бежать в Россию. В противном случае, я не думаю, что российское вмешательство хоть сколько-нибудь оправдано. Любые военные действия России были бы вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Беларуси, несмотря на договор о «Союзном государстве», подписанным еще в 1990-х годах».

Эксперт добавляет, что у России нет причин для военного вторжения в Беларусь, так как протесты в стране не являются антироссийскими или проевропейскими. Он направлены против Лукашенко и любое вмешательство Москвы в его пользу приведет к обратному результату и вызовет антироссийское протестное движение.

И Москва, и Запад должны перестать рассматривать ситуацию в Беларуси через геополитическую призму, подчеркивает Дэвид Крамер. При этом, Соединенные Штаты, которые до сих пор ограничивались осуждающими режим Лукашенко заявлениями, должны играть более активную роль наравне с ЕС.

Одной причин сдержанной реакции Вашингтона могут быть опасения, что активные действия США спровоцируют утверждения российской стороны о наличии «американского» заговора в Беларуси. «Это не так и мы должны работать с нашими европейскими коллегами и пытаться облегчить переход власти», – отмечает Дэвид Крамер. Он добавляет, что Запад должен поддержать сегодня Светлану Тихановскую как избранного лидера страны.

По мнению Джеймса Шерра (James Sherr), старшего научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности в Таллинне (ICDS) и ассоциированного сотрудника программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра «Чатэм Хаус» (Chatham House) финальные заявления лидеров саммита являются «расплывчатыми». Несмотря на то, что Европейский Союз не признает результаты выборов, со стороны блока нет четкого призыва к новым выборам под контролем и гарантиями ОБСЕ. Также европейские лидеры не призвали сегодня к прямому формированию посреднической миссии, отмечает эксперт.

И в случае «Оранжевой революцию» в Украине в 2004 году, и Евромайдана в 2013 году был сформирован международный круглый стол с участием высокопоставленных политиков ЕС и России, говорит Джеймс Шерр: «Сейчас мы этого не видим. Это является отражением того, насколько ухудшились отношения между ЕС и Россией, и насколько разными сегодня являются их точки зрения».

«Россия заняла позицию, выступая против любой формы вмешательства, кроме, конечно, своего собственного, – добавляет он. – Россияне считают Европу назойливой и враждебной, но и не воспринимают ее всерьез. Они не боятся Европы. И это, по своей сути, нездоровая и опасная ситуация».

Тем не менее, эксперт не ожидает на сегодняшний день военной интервенции России в Беларусь. Он также отмечает, что в белорусском обществе нет антироссийских настроений, но это может измениться, если Москва решится на военное вмешательство.

«Три самых известных кандидата от оппозиции имеют в некотором роде очень хорошие отношения с Россией. Так что, Москве нет необходимости вмешиваться, если хотя бы один из них станет преемником Лукашенко», – считает Джеймс Шерр.

У Кремля также есть множество средств оказания давления на любого белорусского лидера, так как экономика страны находится в сильной зависимости от России, добавляет он.

По мнению Шерра, до тех пор, пока Москва будет относиться к попыткам ЕС выступить в роли посредника как к нежелательным и неприемлемыми, риторика Лукашенко не изменится.

«Лукашенко действует так, как будто Россия является его главным гарантом», – отмечает эксперт.

На сегодняшний день в отношении Беларуси позиция России играет чрезвычайно важную роль. Поэтому усилия Запада должны быть направлены на то, чтобы убедить российского президента поддержать процесс, гарантирующий новые выборы в стране и переход власти. Необходимо убедить Кремль, что каким бы ни был бы исход выборов в Беларуси, Россия не будет проигравшей стороной, считает Джеймс Шерр.