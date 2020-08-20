 

В Италии поезд без машиниста отправился в путь и сошел с рельсов

20.08.2020, 4:25, Новости дня

В Италии поезд начал движение, пока не было машиниста, и в результате сошел с рельсов на соседней станции. Об этом 19 августа сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, без обслуживающего персонала состав проехал около 10 км между коммуной Падерно-д’Адда в провинции Лекко и муниципалитетом Карнате в провинции Монца и Брианца.

Остановила поезд система безопасности на железной дороге в Карнате. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, а три человека, по предварительным данным, получили незначительные повреждения. Среди них – один пассажир.

Как именно получены травмы, издание не знает.

Эксперты выясняют причину происшествия, которое случилось, пока машинист и другой персонал отправились на обед. По одной из версий, поезд начал двигаться, оказавшись на уклоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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