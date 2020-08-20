В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме на Большой Васильковской

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20.08.2020, 4:25, Новости дня

В Киеве на улице Большой Васильковской, 85/87 произошел пожар в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

Сообщение о пожаре поступило в 18.14 в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

“Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей”, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, спасены два человека, еще 15 отвели на безопасное расстояние. Локализация пожара была усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

По состоянию на 19.55 пожар был локализован на площади 800 м². 

На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.

Ліквідовано пожежу на вул. Великій Васильківській, 81, у Києві19 серпня, о 18:14, до оперативно-координаційного центру…

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Kolmapäev, 19. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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