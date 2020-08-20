Оглашена стоимость планшета iPad Air 4

20.08.2020, 4:20, Новости дня

В сети появилась инсайдерская информация о маркетинговых планах производителя на планшет iPad Air 4. В частности, стало известно, что устройство получит чехол-клавиатуру Magic Keyboard. Также в нем будет 4 динамика и USB-C. Цена в стандартной комплектации составит 649 долларов США.

По мнению экспертов, новый смартфон должен стать чем-то средним между аналогами эконом-класса и флагманским iPad Pro. Как минимум, на это указывает цена среднего уровня, отмечают они.

Ожидается, что официальная презентация iPad Air 4 состоится в марте 2021 года, после чего устройство попадет в свободную продажу. Гаджет создан на основе однокристальной системы Apple A14. Размер диагонали экрана составит 11 дюймов.