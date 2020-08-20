 

Оглашена стоимость планшета iPad Air 4

20.08.2020, 4:20, Новости дня

В сети появилась инсайдерская информация о маркетинговых планах производителя на планшет iPad Air 4. В частности, стало известно, что устройство получит чехол-клавиатуру Magic Keyboard. Также в нем будет 4 динамика и USB-C. Цена в стандартной комплектации составит 649 долларов США.

По мнению экспертов, новый смартфон должен стать чем-то средним между аналогами эконом-класса и флагманским iPad Pro. Как минимум, на это указывает цена среднего уровня, отмечают они.

Ожидается, что официальная презентация iPad Air 4 состоится в марте 2021 года, после чего устройство попадет в свободную продажу. Гаджет создан на основе однокристальной системы Apple A14. Размер диагонали экрана составит 11 дюймов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Украинский пограничник планировал отправлять контрабанду на катапульте из УАЗа

15.07 / Задержание губернатора от ЛДПР. Жириновский заявил, что к протестам в Хабаровске его партия отношения не имеет

27.06 / Французские полицейские устроили акцию против обвинений в расизме

21.07 / Гривна существенно подешевела по отношению к основным валютам

13.07 / Виновник смертельного ДТП в Киевской области находился за рулем чужого Mercedes – “Киев Оперативный”

20.07 / Экс-главе “Укравтодора” инкриминируют взяточничество за продление сроков ремонта автодорог

04.07 / Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

16.08 / Лукашенко: Загубите Лукашенко, первого президента, – это будет начало вашего конца

20.07 / Медцентр в Грозном закрыли за фиктивные справки об отсутствии коронавируса

25.06 / Украину возмутили Парады Победы в Крыму и Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска