Пользователям откажут в праве выбора программы для камеры на Android 11

20.08.2020, 4:20, Новости дня

Как стало известно, пользователи гаджетов на операционке Android 11 лишаются права выбирать приложение, при помощи которого можно осуществлять съемку. Google просто убрал из нее соответствующие инструменты.

Эта новость об одиннадцатом «Андроиде» оказалась малоприятной для пользователей, планировавших приобрести новое устройство с данной ОС. Напомним, что ранее Google предложил широкому кругу экспертов протестировать операционную систему. В результате на разных ресурсах о ней стала появляться инсайдерская информация.

Официальные представители компании Google уже подтвердили информацию об отсутствии права выбора упомянутых приложений. Изменится ли ситуация в будущем, пока непонятно.