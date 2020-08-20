 

Мнение: Тихановская и Бернар Анри Леви

20.08.2020, 4:08, Разное

Это просто прекрасно. Тихановская и Бернар Анри Леви. Фотография сделана в студии http://www.eesc.lt/ (обратите внимание на список спонсоров и партнеров – NED, USAID, NATO и прочие).
Один из причастных к уничтожению Ливии и государственному перевороту на Украине и "простая домохозяйка/лидер нации".

В 99-м Леви активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая НАТО к бомбардировкам Югославии, несколько позже предлагал признать «президента Чеченской Республики Ичкерия» Масхадова.
В 2013 году Бернар Леви настраивал международное сообщество против правительства в Сирии, и даже выпустил громкую статью с заголовком «Спасите Алеппо», в которой призывал действовать как в Ливии, но против «кровавого режима Башара Асада».
К слову, французский либерал оказал сильное влияние на события в период «арабской весны» — в 2011 году он принимал участие в переговорах с мятежниками, а еще год спустя привез в Елисейский дворец представителей ливийской оппозиции и при поддержке Саркози помог достичь международного признания Национального переходного совета Ливии.

Ливия.


На месте своего преступления.

Украина.

Украина — это шанс на перерождение для нынешней бездушной Европы.

Происходящее здесь, на Украине имеет первостепенную важность для Европы, для Франции и для всего мира. Потому что сердце Европы бьётся в Киеве, потому что на сегодняшний день лучшие европейцы — это украинцы, потому что европейский дух живёт в Украине.

Украина — это сердце Европы. Если Украину силой вернут в советскую обойму, Европа существовать не будет. Она духовно будет кончена.


В прошлом году с Зеленским.

Для лучшего понимания, какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии.
Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта мразь, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

09.07 / Америка подсчитывает жертвы и готовится к гражданской войне: чёрная милиция бросает вызов реднекам

02.08 / Извинений недостаточно: шоу Эллен Дедженерес под угрозой закрытия из-за обвинений в расизме и буллинге

14.08 / Мнение: Тоталитарный Дайджест. 13.08.2020

18.08 / «Заявляют: мы уже победили, трам-тарарам-пам-пам»

30.06 / Школьникам из разных классов запретят общаться между собой

13.08 / В Подмосковье от коронавируса умер архимандрит-экзорцист

05.07 / Мнение: Больная Россия

20.07 / «Прислушивайтесь к голосу сына»

04.08 / Мнение: К чему привела США массовая раздача денег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска