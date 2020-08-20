МИД Норвегии прокомментировал высылку российского дипломата

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20.08.2020, 4:08, Новости дня

В Осло не желают, чтобы высылка российского дипломата, которого подозревают в контактах с «российским шпионом», повлияла на развитие межгосударственных отношений РФ и Норвегии, сообщила глава департамента коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде.

«Норвегия активно сотрудничает с Россией в ряде отраслей. Это сотрудничество по-прежнему остается в силе», – сказала высокопоставленный дипломат в беседе с телерадиокорпорацией NRK, передает РИА «Новости».

При этом она подчеркнула: в Осло «не желают, чтобы эта высылка повлияла на общее развитие отношений с Россией».

Маасейде также сообщила, что королевство пока не получало официальной реакции на эти события от российской стороны.

Ранее в среду телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Гражданин Норвегии был задержан в Осло 15 августа по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Согласно данным службы безопасности полиции Норвегии, арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки».



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