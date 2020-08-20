 

ЕС заявил о готовности помочь с «трансфером власти» в Белоруссии

20.08.2020, 4:08, Новости дня

Евросоюз готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Изменение страны должно происходить «изнутри, руками самих белорусов», сообщила глава ЕК, передает РИА «Новости».

«Мы готовы сопровождать мирный демократический переход власти в Белоруссии», – сообщила глава ЕК.

По ее словам, Евросоюз намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.



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