Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее

20.08.2020, 4:05, Разное

Issued on: 19/08/2020

Ледоруб, которым убили Льва Троцкого, исчез вскоре после ужасного убийства 20 августа 1940 года, историк шпионажа Кит Мелтон нашел его в 2005 году и сейчас он экспонируется в Международном музее шпионажа / AFP.

Вашингтон (AFP)

Ледоруб, вонзившийся в череп русского революционера Льва Троцкого во время его ужасного убийства в Мексике 20 августа 1940 года, сегодня входит в число ценных экспонатов вашингтонского Международного музея шпионажа.

Киту Мелтону, историку шпионажа ЦРУ, потребовалось почти четыре десятилетия, чтобы его найти, а также выяснить, почему наемный убийца, посланный Иосифом Сталиным убить Троцкого, Рамон Меркадер, использовал именно ледоруб.

Мелтон, который прочесал весь мир, чтобы собрать коллекцию гениальных и страшных орудий черного искусства шпионажа, которая ныне выставлена в музее, с 1970-х годов занимался поиском этого орудия убийства.

Ледоруб исчез вскоре после убийства. Много раз, следуя в своих поисках подсказкам из Мексики, РФ и других стран, Мелтон возвращался домой с пустыми руками.

«Мне нравятся такие детективные охоты. Это действительно бросило мне вызов», – сказал он.

– Почему ледоруб? –

Во время поиска он также сосредоточился на загадке: почему был выбран ледоруб?

Опытный альпинист, Меркадер умело обращался с этим инструментом. Но просто застрелить 61-летнего революционера было бы намного легче, и несколько неудачных попыток сделать это были предприняты русским НКВД (тайная полиция).

Троцкий никогда не покидал свою небольшую резиденцию в мексиканской столице, где он жил в изгнании, под охраной горстки бойцов вооруженной охраны.

Но Меркадер попал в немногочисленный “ближний круг” революционера как любовник нью-йоркской троцкистки, которая считала его придерживающимся левых взглядов сыном богатого бельгийского дипломата – прикрытие было разработано НКВД.

После переезда в Мехико Меркадер мог входить и выходить с территории виллы Троцкого без обыска.

Одним из вариантов было застрелить Троцкого, но это было чревато шумом, который затруднил бы побег.

К тому же, за несколько недель до запланированного акта, Троцкий, по словам Мелтона, установил на входе новые металлические ворота, управляемые электрическим выключателем в будке охраны.

Это означало, что Меркадеру, чтобы он мог пройти мимо ничего не подозревающих охранников, надо было тихо и мгновенно убить Троцкого ударом ледоруба,.

«Я умел обращаться с ледорубом как редко кто умеет, мне было достаточно двух ударов, чтобы разбить огромную глыбу льда», – сказал Меркадер полиции позже.

Но где его взять в Мексике? Оказывается, у сына владельца резиденции Меркадера был один и он его украл.

Меркадер укоротил длинную рукоять наполовину и вошел на территорию в день нападения, пряча ледоруб вместе с запасным пистолетом и ножом под плащом.

Все пошло не так, как планировалось: ледоруб вошел в череп Троцкого на глубину 2,75 дюйма (70 миллиметров), но не убил его. Жертва кричала и сопротивлялась, охранники подняли тревогу и Меркадер был схвачен.

На следующий день Троцкий скончался в больнице. И после демонстрации на полицейской пресс-конференции ужасное орудие убийства исчезло.

На протяжении многих лет Мелтон перевидал множество ледорубов, которые якобы были оригиналами, в том числе выставленный в пражском музее. Но все они были или не той марки или не той модели от австрийского производителя Werkgen Fulpmes.

– Кровавый отпечаток пальца –

Наконец, в 2005 году, дочь бывшего офицера мексиканской полиции Ана Алисия Салас рассказала, что много лет хранила ледоруб под кроватью.

Он идеально подошел под описание, и Мелтон в конце концов купил его для своей коллекции – за сколько он не скажет.

Еще один элемент имел решающее значение для головоломки: на полицейских снимках 1940 года показан кровавый отпечаток пальца на оружии.

Мелтон рассказал, что работая с ведущим судебным экспертом ФБР, «мы смогли определить, есть ли следы кровавого отпечатка пальца на ледорубе».

«Контур рисунка идеально соответствовал отпечатку пальца, изображенному на фотографии».