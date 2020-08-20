 

Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее

20.08.2020, 4:05, Разное

Issued on: 19/08/2020 

Ледоруб, которым убили Льва Троцкого, исчез вскоре после ужасного убийства 20 августа 1940 года,  историк шпионажа Кит Мелтон нашел его в 2005 году  и  сейчас он экспонируется в Международном музее шпионажа / AFP.

Вашингтон (AFP)

Ледоруб, вонзившийся в череп русского революционера Льва Троцкого во время его ужасного убийства в Мексике 20 августа 1940 года, сегодня входит в число ценных экспонатов вашингтонского Международного музея шпионажа.

Киту Мелтону, историку шпионажа ЦРУ, потребовалось почти четыре десятилетия, чтобы его найти, а также выяснить, почему наемный убийца, посланный Иосифом Сталиным  убить Троцкого,  Рамон Меркадер,  использовал именно ледоруб.

Мелтон, который прочесал весь  мир, чтобы собрать коллекцию гениальных и страшных  орудий черного искусства шпионажа, которая  ныне выставлена в  музее, с 1970-х годов занимался  поиском   этого  орудия  убийства.

Ледоруб  исчез вскоре после убийства. Много раз,  следуя в  своих поисках  подсказкам из Мексики, РФ и других стран, Мелтон возвращался  домой  с пустыми руками.

«Мне нравятся такие  детективные охоты. Это действительно бросило мне вызов», – сказал он.

– Почему ледоруб? –

Во время поиска он также сосредоточился на загадке: почему был выбран  ледоруб?

Опытный альпинист, Меркадер  умело  обращался  с  этим  инструментом.  Но просто застрелить 61-летнего революционера было бы намного  легче,  и  несколько неудачных попыток   сделать это  были  предприняты  русским НКВД (тайная полиция).

Троцкий никогда не покидал свою небольшую резиденцию в мексиканской столице, где он жил  в  изгнании, под охраной горстки  бойцов  вооруженной охраны.

Но Меркадер попал в немногочисленный “ближний круг”  революционера как любовник нью-йоркской троцкистки, которая считала его  придерживающимся левых  взглядов сыном богатого бельгийского дипломата – прикрытие было разработано НКВД.

После переезда в Мехико Меркадер мог входить и выходить с  территории  виллы  Троцкого без обыска.

Одним из вариантов было застрелить Троцкого, но это было  чревато шумом, который затруднил  бы  побег.

К  тому же, за несколько недель до запланированного акта, Троцкий,  по словам Мелтона,  установил на входе   новые металлические ворота, управляемые  электрическим выключателем в будке охраны.

Это означало, что Меркадеру,  чтобы он мог пройти  мимо  ничего не подозревающих  охранников,  надо  было  тихо и мгновенно убить Троцкого  ударом  ледоруба,.

«Я умел  обращаться с  ледорубом  как  редко кто  умеет,  мне было достаточно двух ударов, чтобы  разбить  огромную глыбу льда», – сказал Меркадер полиции позже.

Но где его взять в Мексике? Оказывается, у сына владельца резиденции Меркадера  был  один   и он его украл.

Меркадер укоротил  длинную рукоять наполовину и вошел на территорию в день нападения, пряча ледоруб  вместе с запасным пистолетом и ножом под плащом.

Все пошло не так, как планировалось: ледоруб  вошел в череп Троцкого  на глубину  2,75 дюйма (70 миллиметров), но не убил его. Жертва кричала и сопротивлялась, охранники подняли  тревогу  и Меркадер был схвачен.

На следующий день Троцкий скончался в больнице. И после демонстрации на полицейской пресс-конференции ужасное орудие  убийства  исчезло.

На протяжении многих лет Мелтон перевидал  множество ледорубов, которые якобы были оригиналами, в том числе выставленный в пражском музее. Но все  они  были  или  не  той марки или не  той  модели от   австрийского производителя Werkgen Fulpmes.

– Кровавый отпечаток пальца –

Наконец, в 2005 году,  дочь бывшего офицера мексиканской полиции Ана Алисия Салас рассказала, что много лет хранила ледоруб  под кроватью.

Он идеально подошел  под  описание, и Мелтон в конце концов купил его для своей коллекции – за сколько он не скажет.

Еще один элемент имел решающее значение для головоломки: на  полицейских  снимках 1940 года показан  кровавый отпечаток пальца на оружии.

 Мелтон рассказал,  что  работая с ведущим судебным экспертом ФБР,  «мы смогли определить, есть ли следы  кровавого отпечатка пальца на ледорубе».

«Контур рисунка идеально соответствовал  отпечатку пальца, изображенному на фотографии».



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