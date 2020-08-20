Адвокат Ефремова поругался с журналисткой

20.08.2020, 3:49, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где слушается дело о ДТП со смертельным исходом.

«Врете, вообще-то, вы», – эмоционально отреагировал юрист на слова журналистки о том, что он якобы утверждал, что Ефремову диагностировали инсульт, передает РИА «Новости».

«Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно», – сообщил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.

Напомним, 16 августа Эльман Пашаев рассказал, что врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый также заявлял о предынсультном состоянии актера.

Позже медики раскрыли диагноз Ефремова.