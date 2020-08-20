 

Адвокат Ефремова поругался с журналисткой

20.08.2020, 3:49, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где слушается дело о ДТП со смертельным исходом.

«Врете, вообще-то, вы», – эмоционально отреагировал юрист на слова журналистки о том, что он якобы утверждал, что Ефремову диагностировали инсульт, передает РИА «Новости».

«Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно», – сообщил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.

Напомним, 16 августа Эльман Пашаев рассказал, что врачи поставили Михаилу Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Личный врач Михаила Ефремова Борис Круглый также заявлял о предынсультном состоянии актера.

Позже медики раскрыли диагноз Ефремова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Трамп заявил о работе с Россией над соглашением по ядерному нераспространению

14.07 / Вассерман назвал свои неочевидные признаки умного человека

11.07 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

08.08 / Большинство нелегальных мигрантов в Чехии оказались украинцами

24.07 / ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка»

02.07 / Эксперт: Итоги голосования по поправкам стали убедительной победой власти и общества

13.07 / Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

30.06 / Федор Смолов остался в запасе “Сельты” на матч Ла Лиги с “Мальоркой”

27.07 / Эксперт объяснил 20-е место РФ в Европе по доступности бензина

02.08 / Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска