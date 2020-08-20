 

Польша предложила Минску помочь избавиться от «энергетической зависимости» от России

20.08.2020, 3:49, Новости дня

Евросоюз может помочь Белоруссии избавиться от энергетической зависимости от России, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у РФ по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».

По его словам, отказ от закупки российского сырья обернется для республики значительными потерями, но при этом это будет возможность «проведения акции помощи со стороны Европейского союза», что может стабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Евросоюз мог бы «выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от РФ будет меньшей», добавил Моравецкий.

«Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза», – сказал польский премьер.

Помощник президента Белоруссии, доктор экономических наук Валерий Бельский заявлял, что в случае прихода оппозиции к власти в стране гражданам придется платить за газ и нефть из РФ не по внутренним ценам, а по мировым, которые существенно выше.



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