 

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана

20.08.2020, 3:48, Новости дня

Соединенные Штаты планируют в будущем задействовать механизм возвращения санкций Совбеза ООН против Ирана, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«У меня нет объявлений о времени. Президент США Дональд Трамп ясно заявил, что мы намерены это (запустить процедуру возвращения санкций ООН – прим. ВЗГЛЯД) сделать в скором времени и сделаем это», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Также Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном отметил, что в скором времени будут объявлены сделки американских компаний и властей Ирака.

«У нас также было хорошее обсуждение по энергетическому сектору Ирака – главного драйвера экономической деятельности Ирака. Мы ожидаем в скором времени объявления о сделках в энергетической сфере между американскими компаниями и властями Ирака», – сообщил Помпео.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем, включая Иран.

Китай поприветствовал предложение Путина об онлайн-саммите по иранской ядерной проблеме, но Тегеран заявил, что саммит может оказаться неэффективным из-за отношения Вашингтона.



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