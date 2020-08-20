Ростовские поля начали готовить к озимым посевам

20.08.2020, 3:48, Новости дня

В Ростовской области через неделю планируется начать сев озимых под урожай следующего года, сообщил губернатор региона Василий Голубев на «Дне донского поля» в Зерноградском районе.

«Через неделю начнем посевные работы по озимым и другим культурам. Прибавка по посевным площадям в этом году точно будет, в ходе подготовительных работ намечен рост площадей под озимые», – цитирует Голубева «Интерфакс».

В прошлом году озимые под урожай этого года были посеяны на 2,8 млн га, или на 80% от общих площадей зерновых в регионе.

Как сообщалось, уборка ранних зерновых, которые составляют почти 90% и являются основными, завершена в Ростовской области 3 августа. Было собрано 11 млн 681 тыс. тонн ранних зерновых.

Кукурузу на зерно и рис начнут убирать в конце сентября, завершат – к началу ноября.

Губернатор уточнил, что в ходе второго этапа уборочной кампании уже обработано около 10% площадей подсолнечника.

Он назвал оптимистичным прогноз на вторую часть уборки. Конкретные ее результаты будут известны через 2-3 недели, добавил губернатор.

Он также сообщил, что в «Дне донского поля» участвуют более 130 российских компаний. «В течение трех дней они будут обмениваться опытом, показывать свои достижения, новую технику. Динамические показы техники дадут возможность определить ее эффективность на полях Ростовской области и других регионов», – сказал губернатор.

В рамках деловой программы «Дней» в среду обсуждался вопрос повышения плодородия почв. Губернатор в ходе этого совещания напомнил, что более половины области занято черноземами – «почвами, которые определяет богатство региона, страны».

«Конечно, велика ответственность, которая ложится на всех нас в деле сохранения плодородия почв… Сегодня стоит задача – удержать равновесие, найти компромисс между производственными задачами и природоохраной. Основа сохранения плодородия почв, повышения продуктивности сельхозкультур – об этом говорят ученые, специалисты – это адаптация всех технологических процессов использования с учетом состояния ландшафта», – сказал глава региона.