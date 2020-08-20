 

США пригрозили РФ санкциями

20.08.2020, 3:48, Новости дня

Если РФ и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, в отношении Москвы и Пекина также введут санкции, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Помпео отметил, что США «уже делали это», когда «страны нарушали действующие американские санкции». В таких случаях США, по его словам, «каждую страну приводили к ответственности за это». Вашингтон намерен «делать так же в отношении более широких санкций ООН», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил госсекретарю уведомить СБ ООН о намерении США восстановить санкции Совбеза против Ирана.

Как рассказали в Госдепе, Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Через 30 дней после этого «ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана». Кроме того, решение США касается и «продления 13-летнего оружейного эмбарго», передает ТАСС.

Помпео выразил уверенность в том, что «все санкции будут восстановлены», а «мир станет безопаснее».

Он сказал, что у «иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке».



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