Мнение: Игра в комментарии к фото
20.08.2020, 3:20, Разное
Игру предлагаю на проверку эмпатии.
Одновременно и пост-знакомства тоже.
Вы вешаете свою фотографию, пишете о себе на этой фотографии несколько слов.
Желающие могут прокомментировать эту фотографию, каждый – два раза.
Первый раз так, чтобы получился приятный шар для человека на фото.
Второй раз так, чтобы получился острый крючок. Можно неприятный, но крючок.
Один комментарий – очень красный шар. Второй комментарий – очень черный крючок.
Как минимум – что-то на это похожее. Если не можете крючок, попробуйте только шар, или наоборот.
Проверим эмпатию?
Источник: Эволюция
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