Мнение: Игра в комментарии к фото

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20.08.2020, 3:20, Разное

Игру предлагаю на проверку эмпатии.

Одновременно и пост-знакомства тоже.

Вы вешаете свою фотографию, пишете о себе на этой фотографии несколько слов.

Желающие могут прокомментировать эту фотографию, каждый – два раза.

Первый раз так, чтобы получился приятный шар для человека на фото.

Второй раз так, чтобы получился острый крючок. Можно неприятный, но крючок.

Один комментарий – очень красный шар. Второй комментарий – очень черный крючок.

Как минимум – что-то на это похожее. Если не можете крючок, попробуйте только шар, или наоборот.

Проверим эмпатию?

Источник: Эволюция



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