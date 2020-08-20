В Пентагоне прошла встреча министров обороны США и Ирака

20.08.2020, 3:10, Новости дня

ВАШИНГТОН – В Пентагоне сегодня состоялась встреча министров обороны США и Ирака – Марка Эспера и Джумаа Саадуна. Как сообщает шеф-корреспондент «Голоса Америки» в Пентагоне Джефф Селдин, министры обсудили двустороннее партнерство в сфере безопасности, а также важность продолжения процесса укрепления Сил безопасности Ирака, с целью не допустить, чтобы в Ираке вновь выросла роль самопровозглашенного «Исламского государства» (ИГ), что угрожало бы безопасности во всем регионе.

Эспер и Саадун еще раз подтвердили свою приверженность сотрудничеству Сил безопасности Ирака с глобальной коалицией союзников по борьбе с ИГ, во главе с США, а также главной политической цели: стремлению к тому, чтобы Ирак стал безопасным, стабильным и процветающим.