VOAэкспресс 19 августа 2020

20.08.2020, 3:10, Новости дня

Беларусь

Лидеры Европейского союза в среду провели экстренный саммит, по итогам которого не признали результаты президентских выборов в Беларуси. Как указал Европейский совет, управляющий орган ЕС, белорусские выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".

Как ожидается, в ближайшее время Евросоюзом будут введены санкции в отношении белорусских чиновников, обвиненных в фальсификации выборов, однако участники встречи выразили нежелание предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как попытка вытянуть страну из орбиты российского влияния.

Тем временем Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный политик и бывший посол Беларуси в США – заявил, что отсутствие сторонников Александра Лукашенко на улицах свидетельствует о фальсификации результатов выборов, на которых Лукашенко, по официальным данным, получил 80% голосов.

«Мы считаем, что страны Запада не должны признавать результаты президентских выборов в Беларуси и признать Светлану Тихановскую легитимным лидером», – подчеркул Цепкало.

Выборы 2020

Демократическая партия официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена кандидатом в президенты на выборах 2020 года.

Выдвижение было подтверждено в ходе 30-минутной переклички представителей всех 57 штатов и территорий во второй день партийного съезда.

Во второй день виртуального съезда партии в поддержку Байдена выступили его жена Джилл Байден, экс-президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Джон Керри.

Все подробности о предстоящих выборах читайте в разделе «Выборы 2020» на сайте «Голоса Америки»

Вмешательство в выборы

Три четверти взрослых американцев считают, что Россия или другие иностранные правительства попытаются повлиять на грядущие президентские выборы в США. Такие результаты показал недавний опрос Pew Research Center.

👉🏻Большая часть (62%) тех, кто считает вмешательство из-за рубежа вероятным, назвали это серьезной проблемой.

👉🏻По данным исследовательского центра, это мнение мало изменилось с января текущего года

«Она»

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Наша сегодняшняя героиня Мира Пек – первая женщина на факультете химической инженерии в университете Австралии. Лекторы ее игнорировали на занятиях, а по окончании учебы никто не хотел брать на работу. Но, кто знал, что Мира покорит Нью-Йорк!

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended