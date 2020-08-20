Эксперт призвал учитывать в деле Ефремова «энергетические дыры» и «аэрозольные облака»

20.08.2020, 3:08, Новости дня

Специалист-автотехник в суде по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

«Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация – «Космопоиск», они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним», – передает РИА «Новости» слова Юрия Фиалко, работающего в некоем ООО «Крафт».

Про «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака» говорится в его отзыве на официальную автотехническую экспертизу – специалист считает, что следствие не узнало все обстоятельства аварии.

Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, Ефремова мог ослепить лазер, возможен «вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования». По мнению эксперта, нельзя отбрасывать и версию, что «хакеры влияют на управление автомобилем».

Также в процессе допроса эксперт подтвердил, что такие «белые пятна» в исследовании действительно есть.

«Необходимо у официального дилера получить заключение, что в машину невозможно никаким образом влезть. Какие команды можно дать – неясно, это все надо исследовать», – сказал Фиалко.

Эксперт уклончиво ответил на вопрос об источнике информации о хакерах, которые могут повлиять на управление автомобилем. «Я не могу вам назвать конкретную страницу – в сети интернет», – сообщил он.

Фиалко и ООО «Крафт», как специалиста по автотехническим экспертизам, привлекла сторона защиты. Документы, дающие право выступать в суде по этим вопросам, у него есть.

Кроме того, во время допроса специалиста-автотехника Ефремов и адвокат Александр Добровинский обменялись репликами по поводу квалификации эксперта.

«Вам объявляется замечание с занесением в протокол», – объявила Ефремову судья Елена Абрамова.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник.

В среду в ходе заседания в Пресненском суде Москвы первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком. Вторым свидетелем была актриса Татьяна Беркович.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.