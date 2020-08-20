 

Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»

20.08.2020, 3:08, Новости дня

В Ираке остается очень мало военнослужащих США, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он сказал, что «хорошо ладит» с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми, передает ТАСС.

По словам Трампа, США «в основном вышли из Ирака» и «оставили там очень мало военнослужащих».

«Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны», – сказал Трамп.

По его словам, американских войск «не должно было быть» на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «в течение последних трех лет» США «очень быстро уходят оттуда», но «это бывает затруднительно», передает РИА «Новости».

«Многие согласны, многие нет, но я думаю, что большинство согласны», – сказал он, комментируя вывод войск.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что США продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены.

Напомним, Трамп уже называл величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

В июне Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Суд в Калининграде не допустил экспертизу доказательством вины в деле братьев Магомедовых

09.08 / Глава ЦИК Белоруссии оценила кандидатов в президенты

28.06 / В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

04.08 / Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

29.07 / В РФ отказались от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку

15.07 / Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

04.07 / Американка съела 48 хот-догов за 10 минут

24.06 / США пригрозили ВАДА прекращением финансирования

02.07 / Путешествия по Европе – быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

08.08 / Сегодня боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска