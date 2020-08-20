Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»

20.08.2020, 3:08, Новости дня

В Ираке остается очень мало военнослужащих США, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он сказал, что «хорошо ладит» с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми, передает ТАСС.

По словам Трампа, США «в основном вышли из Ирака» и «оставили там очень мало военнослужащих».

«Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны», – сказал Трамп.

По его словам, американских войск «не должно было быть» на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «в течение последних трех лет» США «очень быстро уходят оттуда», но «это бывает затруднительно», передает РИА «Новости».

«Многие согласны, многие нет, но я думаю, что большинство согласны», – сказал он, комментируя вывод войск.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что США продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены.

Напомним, Трамп уже называл величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

В июне Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента.