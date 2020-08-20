Журналисты объявили сбор денег для водителя “Схем”, авто которого сожгли

20.08.2020, 3:05, Новости дня

Журналисты инициировали сбор денег для водителя программы “Схемы” Бориса Мазура. С предложением собрать $10 тыс. для покупки нового автомобиля выступил журналист Гайгысыз Гельдиев в Facebook.

“Журналистские расследования – это опасная работа, особенно в Украине. Это постоянные атаки ботов, слежка за журналистами, поджог авто. Такими действиями коррупционеры хотят, чтобы не было расследований “Схем”, чтобы они и дальше могли заниматься своими грязным делами”, – написал Гельдиев.

Он предложил собрать средства на подержанный автомобиль для Мазура.

Вчора вночі невідомі підпалили авто в якому журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач та інші журналісти проекту знімають… Posted by Gaygysyz Geldiyev on Teisipäev, 18. august 2020

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.