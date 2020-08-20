Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

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20.08.2020, 2:48, Новости дня

У российской стороны есть доказательства причастности СБУ к организации провокации с задержанием 33 россиян под Минском перед белорусскими выборами, сообщил источник в компетентных органах России.

У российской стороны есть «весомый объем доказательств», подтверждающий эту версию, сообщил источник «Интерфакса».

«По результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб) получает все больше подтверждений», – отметил собеседник.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

После этого СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

В Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе. Освобожденные россияне рассказали о своем задержании.



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