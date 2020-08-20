 

На президента Ливана подали в суд из-за взрыва в Бейруте

20.08.2020, 2:08, Новости дня

Адвокат Майд Харб из Ливана подал в суд на президента страны Мишеля Ауна и покинувшего пост премьера Хасана Диаба из-за взрывов в порту Бейрута.

«Они (президент и премьер Ливана – прим. ВЗГЛЯД) не приняли никаких мер, чтобы предотвратить взрыв», – цитирует иск адвоката «Интерфакс».

По данным юриста, президент и премьер получали предупреждение о том, что в порту хранились опасные вещества.

Ранее в связи со взрывом в порту Бейрута в отношении 25 человек были открыты уголовные дела. Из них 19 человек задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.



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