 

Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске

20.08.2020, 2:08, Новости дня

Члену координационного совета оппозиции в Белоруссии Светлане Алексиевич, которая заявляла о российском спецназе в Минске, следует признать ошибку, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат философских наук, профессор Владимир Дунаев, который также входит в координационный совет.

Дунаев «тоже слышал от людей, ставших жертвами расправы», истории о том, что уличные протесты в Белоруссии якобы подавляли вовсе не белорусские силовики, а российский спецназ. Тем, кто рассказывал об этом, «казалось, что с ними расправляются люди, говорящие с другим акцентом, не так как белорусы», отметил Дунаев.

Однако «потом выяснилось, что на обмундировании действительно был светящийся значок, который напоминает российский триколор», отметил профессор.

«Видимо, он-то и стал причиной появления таких слухов. Алексеевич повторила то, что ходило как слух», – сказал Дунаев.

На вопрос о том, должна ли Алексиевич извиниться, он ответил: «Наверное, ей стоит публично признать ошибку. Это нормально. Если человек ошибся, сказать – да, меня ввели в заблуждение».

Напомним, стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране.

Среди них в РФ наиболее известной является лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая оправдывала убийц Алеся Бузины и призывала киевские власти запретить русский язык как таковой.

Дунаев в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, как оппозиция намерена действовать в случае своей победы.



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