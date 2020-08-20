 

Жители Киева вышли на акцию в поддержку сироты, которого не допустили к «Евровидению»

20.08.2020, 1:48, Новости дня

Акция в поддержку 12-летнего Максима Ткачука, которому отказали в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020», прошла в Киеве. Участники акции требовали уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.

Отмечается, что несколько десятков человек пришли к офису НОТУ и требуют уволить главу телерадиокомпании. Во время акции участники пели песню «Смуглянка», с которой Ткачук победил на конкурсе Stars of the Albion в Великобритании. СМИ сообщали, что мальчику отказали в регистрации на нацотбор «Евровидения» из-за исполнения этой песни.

Активисты скандируют «Позор чиновникам», а также требуют допустить 12-летнего исполнителя к участию в нацотборе песенного конкурса, передает «Страна.ua».

Напомним, Ткачуку, который выиграл в Лондоне конкурс Stars of the Albion с песней «Смуглянка», отказали в участии в нацотборе на детское «Евровидение», несмотря на лидерство в онлайн-кастинге.

Глава НОТУ пояснил, что мальчику отказали из-за того, что конкурс в Великобритании был организован при поддержке России, что запрещено правилами нацотбора на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская власть мстит 12-летнему мальчику за советскую песню.



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